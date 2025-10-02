El Auditorio de Cas Serres suspende todos los actos programados durante el resto del año

Auditori de Cas Serres de Ibiza - CONSELL DE IBIZA

IBIZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha lamentado que los daños registrados en el Auditorio de Cas Serres tras las lluvias han obligado a cancelar todos los actos previstos durante el resto del año.

En un comunicado, el Consell ha lamentado la decisión, aunque asegura que el estado del edificio hace imposible su uso y garantizar la seguridad del público y de los trabajadores.

En los próximos días, las personas que habían adquirido entradas recibirán información sobre cómo recuperar su dinero.

Por otro lado, el centro de mayores Llar de Ibiza ha podido abrir este jueves y la previsión es que las comidas se sirvan con normalidad.