Aumentan a 2,1 millones la dotación para la obligación de tres frecuencias diarias entre Menorca y Madrid

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará 2,1 millones de euros a la cobertura de la Obligación de Servicio Público en la ruta aérea entre Menorca y Madrid para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, en que se añadirá la exigencia de incorporar una tercera frecuencia diaria como requisito para poder operar en dicha ruta.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación del límite presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda, para posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación del nuevo contrato correspondiente.

La última, adjudicada el pasado mes de agosto para el período comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, tuvo un presupuesto de 1,3 millones de euros.

La directora insular de la Administración General del Estado (AGE) en Menorca, Clara Mayans, ha valorado positivamente este paso importante en la mejora del transporte aéreo, en un territorio en el que la insularidad dificulta de un modo especial la movilidad de los residentes.

"Una vez más, el Gobierno de España cumple su compromiso con los ciudadanos de esta isla, con un refuerzo de las frecuencias de avión que les facilita poder viajar a la península durante todo el año y que da respuesta a una necesidad expresada desde hace tiempo por parte de quienes viven en Menorca", ha dicho Mayans.

REFUERZO DE LA RUTA A FINAL DE AÑO

El pasado mes de enero, el Ministerio de Transportes anunció el refuerzo de la ruta aérea entre Menorca y Madrid, dados los altos niveles de ocupación registrados fuera de la temporada alta.

Así, a partir del 1 de noviembre próximo, y hasta el 31 de marzo de 2027, los residentes en Menorca y el resto de usuarios dispondrán de tres vuelos de ida y tres de vuelta con Madrid, y las aerolíneas deberán garantizar un vuelo de salida a primera hora de la mañana, y uno de retorno a última hora de la tarde. El resto de operaciones diarias se ajustará a la demanda de servicio.