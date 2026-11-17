La presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, en el acto en Madrid - MEMÒRIA DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mallorquina Aurora Picronell ha sido una de las 12 víctimas reconocidas este martes por el Gobierno de España en un acto celebrado en el Palacio de la Música de Madrid.

El acto, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Àngel Víctor Torres, ha contado con la presencia de la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, que ha asisitido en representación de la familia de Picornell, así como del colectivo de víctimas del franquismo de Mallorca.

Según ha destacado la asociación en un comunicado, ha sido un acto de reconocimiento "más que merecido", pero también "profundamente cargado de sentimiento y emoción". "Detrás de cada nombre hay una vida truncada, una historia de represión, un sufrimiento familiar y décadas de silencio y de injusticia", han subrayado desde Memòria de Mallorca.

En el caso de Aurora Picornell, han considerado que este reconocimiento también representa un homenaje "a todas las mujeres que, como ella, lucharon por una sociedad más libre, justa e igualitaria y fueron perseguidas y asesinadas por defender sus ideales".

Para la asociación, reconocer públicamente a las víctimas y situarlas en el lugar que les corresponde en la historia colectiva "es también una manera de combatir el olvido y reivindicar los valores democráticos por los que tantas personas perdieron la vida".