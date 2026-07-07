La autopsia señala el suicidio como causa de la muerte del hombre hallado sin vida en un turismo accidentado

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha señalado este martes que, tras haber recibido los resultados de la autopsia, la muerte del español hallado en el interior de un vehículo se trata de un suicidio. El cuerpo presentaba varias puñaladas.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, las investigaciones todavía no han finalizado.

El hombre, de 38 años, fue hallado el domingo de madrugada sin vida en el interior de un turismo que había sufrido un accidente de tráfico en la carretera de Santa Eulària.