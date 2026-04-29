Autoridades y asociaciones visitan la depuradora de Sa Coma para conocer las instalaciones y tratamientos

EIVISSA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha abierto las puertas de la depuradora de Sa Coma a autoridades y asociaciones para mostrar sus instalaciones y tratamientos.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, este martes las instalaciones de la depuradora de Sa Coma recibieron la visita de responsables políticos e integrantes de la Alianza por el Agua de Eivissa y Formentera.

A lo largo del recorrido, desde Abaqua, junto con personal de la UTE contratista, mostraron las diferentes unidades del sistema -pretratamiento, digestión, decantación y tratamiento de fangos-, explicando su funcionamiento y aportando datos sobre la planta, que actualmente es la que mayor caudal trata de las 82 que gestiona Abaqua.

Entre otras cuestiones, los participantes en la visita se interesaron por el destino de los lodos y su compatibilidad con el uso agrícola directo, así como por el inminente inicio de los trabajos de sellado de puntos de infiltración de agua de mar en la red de saneamiento.

El próximo 18 de mayo está prevista la visita del conseller de Medio Ambiente del Consell d'Eivissa, Nacho Andrés, acompañado por la asociación Hay Soluciones para el Vertedero, para conocer esta instalación y su funcionamiento.

Según ha destacado Abaqua, 2025 fue el primer año completo de gestión de esta planta, que, tras una serie de actuaciones y mejoras implementadas después de su entrega, está ofreciendo resultados muy elevados en el tratamiento de aguas residuales.