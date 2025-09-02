Autorizada la construcción de dos edificios en Palma que albergarán 36 viviendas a precio limitado o asequible

Archivo - Construcción de un edificio en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Luz verde a la rehabilitación del edificio de s'Estel y a la reparación de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Mercè

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha autorizado este martes la construcción de dos edificios, uno en la zona del Estadi Balear y otro en Son Canals, que albergarán 36 viviendas a precio limitado o asequible.

Estas obras, ha señalado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se llevarán a cabo al amparo de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Govern el año pasado.

El edificio que se levantará en la zona del Estadi Balear contará con 64 viviendas, de las cuales 36 serán a precio limitado. El de Son Canals tendrá 18 viviendas, 10 a precios asequibles.

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha detallado que estas viviendas saldrán al mercado con un precio de alquiler de entre 650 y 1.100 euros y que los futuros inquilinos dispondrán de ventajas como la exención total del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

"Este equipo de gobierno sigue apostando por la construcción de viviendas sociales tanto en terrenos patrimoniales como en los dotacionales", ha reivindicado.

En los próximos meses, ha adelantado, se iniciará la construcción de 166 viviendas en suelo municipal y ya se están ultimando los suelos dotacionales en los que se podrán construir otras 1.200.

COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO

La Comisión de Centro Histórico de Palma, por su parte, ha dado el visto bueno a las obras de rehabilitación y cambio de usos del edificio de s'Estel, ubicado en la calle Llotgeta, en el que se instalarán las futuras de Atención Ciudadana Social y el Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales.

Los trabajos que se realizarán consisten en la reparación de deficiencias y anomalías urbanísticas detectadas, la adaptación de las instalaciones y la distribución de los espacios para acoger nuevos usos.

El proyecto básico, que fue aprobado el pasado julio por la Junta de Gobierno municipal, contempla el cambio de uso de sanitario a administrativo y mantiene la volumetría original y los soportales actuales.

El presupuesto total asciende a 499.958 euros y las actuaciones deberán llevarse a cabo en un plazo de cuatro meses a partir del inicio de las obras.

Fidalgo ha explicado que las obras permitirán dar un nuevo uso al edificio con un equipo aproximado de 15 profesionales dedicados a la atención directa y la gestión administrativa.

La Comisión de Centro Histórico, en su reunión de este martes, también ha dado luz verde a la reparación puntual de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Mercè.

Asimismo, se ha aprobado una intervención de restauración para conservar los tableros de estilo mudéjar situados en el techo de la sala de prensa de la primera planta del edificio que alberga la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.