Autorizada la contratación de la obra de construcción del nuevo centro de salud de Formentera

FORMENTERA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes al director general del Servicio de Salud contratar la obra de construcción del nuevo Centro de Salud Formentera por el valor estimado de 4,34 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el nuevo centro estará situado junto al Hospital de Formentera y ambos servicios estarán conectados interiormente.

Este equipamiento sanitario dispondrá de un espacio de 500 metros cuadrados de nueva construcción y 250 m2 de reforma para albergar 15 consultas para medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, trabajo social y salud bucodental, además de una sala de extracciones, un almacén, un espacio de admisión y una sala para uso del personal.

El nuevo centro de salud dará cobertura a 15.000 personas. Está dimensionado para poder atender el crecimiento de la población que se espera en los próximos años.

Esta inversión está incluida en el Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé un gasto de 450 millones de euros.