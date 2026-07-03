Autorizada la contratación del servicio para difundir los resultados provisionales de las elecciones de 2027

Archivo - Una urna con papeletas electorales - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado iniciar la contratación del servicio encargado de la recogida, el procesamiento y la difusión de los resultados provisionales de las elecciones al Parlament y a los consells insulares previstas para el 23 de mayo de 2027.

El contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,2 millones de euros, también dará cobertura a las elecciones al alcalde pedáneo de Palmanyola, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El objetivo de este servicio es garantizar que la ciudadanía, los medios de comunicación y los representantes políticos puedan disponer de los resultados provisionales de las elecciones a medida que avance el escrutinio durante la misma noche electoral.

También permitirá ofrecer información actualizada sobre los índices de participación a lo largo de toda la jornada, cumpliendo así con las obligaciones que la legislación electoral atribuye al Govern como administración convocante de los comicios.

Para hacerlo posible, será necesario desplegar una infraestructura tecnológica y humana especializada que permita recoger los datos de las mesas electorales, procesarlos y difundirlos de forma ágil, segura y fiable.

Este dispositivo incluirá los equipos informáticos, el 'software' específico para el escrutinio, los sistemas de telecomunicaciones y el personal técnico encargado de coordinar todo el proceso.

La Administración autonómica no dispone de estos recursos de forma permanente, ya que se trata de un servicio altamente especializado que solo es necesario durante los procesos electorales.

Por este motivo, la contratación de una empresa especializada permitirá garantizar el correcto desarrollo de un dispositivo complejo que únicamente se activa cada cuatro años, ha indicado el Govern.

Además de la difusión de los resultados provisionales, el contrato también incluirá el apoyo técnico y material necesario para el desarrollo de las fases posteriores a la jornada electoral, entre las que se encuentran el escrutinio general definitivo y la elaboración de los correspondientes informes estadísticos.

El servicio se iniciará con la formalización del contrato y se mantendrá hasta dos meses después de la celebración de las elecciones, sin posibilidad de prórroga.