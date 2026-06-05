Autorizada la creación de las facultades de Ciencias Médicas y Politécnica de la Universidad de Mallorca

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PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la creación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad Politécnica de la Universitat de Mallorca (UMAC), un paso necesario para poder iniciar el proceso de verificación de los títulos oficiales de la universidad.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que en la Facultad de Ciencias Médicas se prevén los grados de Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Medicina y Logopedia, así como el Máster en Ingeniería de la Salud Oral y el Doctorado en Ciencias de la Salud.

En la Facultad Politécnica, la Universitat de Mallorca prevé impartir los grados de Diseño, Arquitectura, Diseño de Videojuegos, Sociología, Ingeniería de Datos, Dirección de Empresa Deportiva y Ciencias Políticas y Administración Pública, así como los másteres en Diseño de Productos y en Arquitectura y el Doctorado en Arquitectura, Arte y Ciencias Sociales.

Estas titulaciones requieren, previamente a su inicio, de informes de las agencias de calidad, las autorizaciones de implantación del Consell de Govern y la autorización de inicio de actividades de la Universitat de Mallorca.

Según el Govern, la puesta en marcha de estudios vinculados a las ciencias médicas permitirá avanzar en la formación de profesionales sanitarios, mientras que el ámbito politécnico contribuirá a impulsar perfiles técnicos y de innovación, clave para continuar con el desarrollo de Baleares.

NUEVOS GRADOS EN EL CENTRO FELIPE MORENO

El Consell de Govern también ha autorizado al Centro de Educación Superior Felipe Moreno, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija, a impartir dos nuevos grados universitarios a partir del curso 2026/2027. Se trata de el grado en Diseño Digital y Contenido Multimedia y el grado en Psicología.

Esta doble implantación, ha subrayado el Govern, responde a la voluntad de ampliar y diversificar la oferta universitaria en la comunidad autónoma, con titulaciones alineadas con las necesidades del mercado laboral actual.

El grado en Diseño Digital y Contenido Multimedia se enmarca en el crecimiento del sector de la economía digital y tiene como objetivo formar profesionales con conocimientos y habilidades en tecnología, diseño y comunicación, capaces de desarrollar proyectos en entornos digitales, como el diseño web, las aplicaciones móviles o contenidos para redes sociales.

Este título se impartirá en modalidad presencial e incluye una mención en Diseño Gráfico e Identidad de Marca. El centro prevé ofrecer 20 plazas de nuevo ingreso anuales.

Por otra parte, el grado en Psicología da respuesta a la elevada demanda de esta titulación y a la creciente necesidad de profesionales en el ámbito de la salud mental y el bienestar psicológico.

Este título se impartirá en modalidad presencial e incluye una mención en Psicología de la Salud. El centro prevé ofrecer 30 plazas de nuevo ingreso anuales.