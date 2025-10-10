Autorizada la firma del convenio entre Educación y Consell de Ibiza para conceder ayudas a estudiantes

IBIZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Consell de Ibiza para la convocatoria y concesión de ayudas de desplazamiento dirigidas a estudiantes con domicilio familiar en la Isla que cursen estudios universitarios en cualquier país de la Unión Europea.

Esta iniciativa se enmarca en la voluntad del Govern de compensar la doble insularidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El convenio prevé una aportación de 356.088 euros por parte de la Comunidad Autónoma, que se suman a los 700.000 euros que destina el Consell de Ibiza para financiar dos líneas de ayudas. Los beneficiarios deberán cumplir requisitos académicos mínimos, como estar matriculados en 39 créditos o más de una titulación oficial de grado o máster y no poder cursar estos estudios en la sede de Ibiza de la Universidad de Baleares o no haber obtenido plaza en ella.

Con esta actuación, el Govern refuerza su compromiso con la cohesión territorial y la calidad del sistema universitario, favoreciendo la movilidad de los estudiantes y su continuidad académica en condiciones de equidad. El convenio también simplifica la gestión administrativa, ya que los alumnos sólo deberán presentar una única solicitud para acceder a los fondos aportados por ambas instituciones.