Autorizada la implantación del grado de Ciencias del Mar de la UIB a partir del próximo curso

Archivo - Vista general del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). - UIB - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la implantación del grado de Ciencias del Mar en la Universitat de les Illes Balears (UIB), que se comenzará a implantar el curso 2026/2027.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, también se ha aprobado una aportación extraordinaria plurianual de 5,5 millones de euros para la UIB para implantar este nuevo grado.

Esta inversión permitirá poner en marcha la nueva titulación con 35 plazas de nuevo ingreso, con el objetivo de ampliar la oferta académica de la UIB y dar respuesta a la demanda social y profesional en el ámbito de las ciencias marinas.

Según el Govern, el nuevo grado responde a la importancia estratégica del medio marino en Baleares, tanto desde el punto de vista económico como social, especialmente en sectores clave como el turismo y la actividad náutica.

El objetivo es formar profesionales en el ámbito de las ciencias del mar y en todos sus campos de aplicación, así como en aquellos relacionados con las ciencias marinas y su desarrollo científico-técnico.

La importancia del título también se ve reforzada por la presencia en las Islas de centros de investigación de referencia en ciencias marinas, como el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía, el Sistema de Observación Costera de Baleares (Socib) o el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia).