Autorizada la revisión de precios de los contratos con el Hospital de la Cruz Roja y con Sant Joan de Déu

Archivo - El Hospital de Sant Joan de Déu ha presentado su Memoria anual este lunes. - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la revisión de los precios de los convenios singulares firmados con el Hospital de la Cruz Roja y con Sant Joan de Déu con un aumento del 4 por ciento.

Ello supondrá un incremento anual de 781.800 euros en el caso del Hospital de la Cruz Roja y un incremento de 2,1 millones de euros en el caso del Hospital Sant Joan de Déu, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa habitual después del Consell de Govern.

La última revisión de precios fue en la modificación de los convenios firmados en el año 2024 y el Servicio de Salud balear (IBSalut) ha considerado necesaria una actualización de la revisión de precios, motivada por un aumento de los gastos de personal y de los servicios exteriores.

En consecuencia, el IBSalut se ve en la obligación de revisar los precios de las prestaciones para paliar posibles perjuicios por la evolución de los costes y para garantizar la eficiencia y la buena gestión del adjudicatario.

CONTRATACIÓN DE MEDICAMENTOS

El Consell de Govern ha autorizado tramitar el acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de medicamentos exclusivos para los centros sanitarios que dependen del Servicio de Salud.

El valor máximo estimado del contrato es de 20,5 millones de euros para los dos años siguientes a partir del inicio del contrato, más las posibles prórrogas de hasta dos años más.

El objeto del acuerdo marco es comprar medicamentos exclusivos comercializados por Alnylam Pharmaeuticals Spain, SL, con destino a los centros dependientes del IBSalut.

Concretamente, la necesidad de este procedimiento es el suministro de los medicamentos exclusivos Amvuttra 25 mg, Givlaari 189 mg/ml, y Oxlumo 94,5 mg / 0,5 ml. Estos medicamentos están indicados para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes, hereditarias, que afectan al hígado.

Los medicamentos exclusivos son los que no tienen competencia porque todavía no ha expirado la patente de los laboratorios que los suministran.