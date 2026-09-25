Autorizadas dos adendas a convenios de Menorca y Eivissa para justificar daños causados por mal tiempo

EIVISSA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado dos adendas a los convenios de colaboración entre el Govern y los Consells de Menorca y Eivissa para facilitar la finalización de la tramitación y justificación de las ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por diferentes episodios meteorológicos adversos.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la adenda de Eivissa modifica el convenio de colaboración entre el Govern y el Consell para reparar los daños producidos por el antiguo huracán Gabrielle entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre de 2025 y por la dana de gran impacto Alice, entre los días 8 y 15 de octubre de 2025.

Las medidas afectan a los municipios de Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja. El convenio establecía que el Consell tenía que presentar la documentación justificativa de las subvenciones antes del 31 de agosto de 2026.

El Consell solicitó formalmente la modificación de este plazo ante las dificultades surgidas durante la tramitación de los expedientes derivados de la convocatoria de ayudas. Según el expediente, se han producido dificultades de carácter administrativo y técnico, principalmente relacionadas con divergencias en la interpretación y aplicación de las bases reguladoras entre los servicios de Industria e Intervención.

Esta situación ha hecho necesario revisar y coordinar los criterios de actuación y de justificación y ha afectado a los plazos inicialmente previstos para la tramitación y justificación de los expedientes.

Por este motivo, el Consell de Govern autoriza modificar la correspondiente cláusula del convenio y establecer que la documentación justificativa de las subvenciones se presentará antes del 30 de noviembre de 2026, en vez del plazo inicial del 31 de agosto.

La modificación permite así disponer del tiempo necesario para completar correctamente la tramitación de los expedientes y presentar la correspondiente justificación de las subvenciones concedidas.

MENORCA

En el caso de Menorca, la adenda afecta al convenio de colaboración entre el Govern y el Consell de Menorca para reparar las pérdidas y daños producidos por la dana del 15 de agosto de 2024 en los municipios de Es Mercadal y Alaior, así como los daños ocasionados en carreteras, caminos e infraestructuras competencia del Consell.

El convenio, firmado en diciembre de 2024, establecía una aportación inicial de 2,5 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma, con el compromiso de ampliar dicha aportación hasta un máximo de 6,85 millones de euros durante 2025, condicionada a la justificación de las cantidades aportadas. Posteriormente, una adenda estableció una aportación adicional de 900.000 euros.

Ahora, el Govern y el Consell acuerdan prorrogar el convenio cinco meses, de modo que su vigencia se extenderá hasta el 31 de mayo de 2027. Asimismo, se modifica el plazo para presentar las justificaciones, que finalizará el 30 de abril de 2027.

Esta ampliación permite disponer de más tiempo para determinar si parte de las actuaciones ejecutadas pueden obtener financiación del Estado u otras instituciones. Los ayuntamientos implicados han solicitado subvenciones al Gobierno central para financiar algunas de estas obras y, en caso de obtenerlas, permitiría reducir la aportación que deben asumir tanto el Consell como el Govern.

De este modo, la prórroga permite completar esta tramitación antes de cerrar definitivamente la justificación de las ayudas y evitar que se produzcan duplicidades en la financiación de las actuaciones.