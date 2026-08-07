Autorizado el contrato de suministro de material fungible de electrofisiología cardíaca y de ablación

Archivo - Nuevo servicio de urgencias para adultos en el Hospital Comarcal de Inca. - CAIB - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al director general del Servicio de Salud de Baleares para tramitar el acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de material fungible de electrofisiología cardíaca y de ablación y un balón de contrapulsación, además de la cesión de equipos a los centros dependientes del Servicio de Salud.

El valor máximo estimado de este contrato es de 5,1 millones de euros y la duración inicial será de veinticuatro meses, con la posibilidad de prorrogarlo por un período máximo acumulado de veinticuatro meses adicionales, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Estos productos son elementos esenciales para desarrollar procedimientos diagnósticos y terapéuticos especializados en el ámbito de la electrofisiología cardíaca, la ablación de arritmias y el soporte circulatorio avanzado, por lo que son imprescindibles para garantizar la continuidad asistencial y la cartera de servicios de los centros hospitalarios del Servicio de Salud.

Desde el Ejecutivo han subrayado que la configuración del expediente como acuerdo marco cerrado múltiple permite disponer de diversos adjudicatarios por lote a fin de garantizar el suministro en caso de desabastecimiento, incidencia técnica o alerta sanitaria.