Autorizado un convenio con el Consell de Ibiza para la atención de las adicciones

IBIZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Salud y el Consell Insular de Ibiza para la atención de las adicciones para el año 2025.

Concretamente, la Conselleria de Salud destina al convenio 127.448 euros para financiar los programas descritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El objetivo del convenio es la colaboración y coordinación en el desarrollo de acciones relacionadas con la prevención y atención a personas con problemas de adicciones (tratamiento e inserción).

Asimismo, también tiene como objeto la coordinación y colaboración de las partes para desarrollar actuaciones que se deriven del Plan Integral de Adicciones de Baleares 2025-2032.

El ámbito de las acciones vinculadas a este convenio es la isla de Ibiza y contempla la preparación y suministro de metadona para los usuarios de las Unidades de Conductas Adictivas (UCA).

También, programas de atención con tratamiento ambulatorio e inserción a través de las UCA mediante un equipo profesional que da cobertura a una unidad de conductas adictivas.

Además, incluye el establecimiento de la cartera mínima de servicios de las UCA y protocolización de los procesos asistenciales que se incluyan y la implantación de un protocolo de actuación para la detección y tratamiento de VIH y hepatitis C.

La colaboración en la oferta y seguimiento de programas preventivos en el ámbito educativo; la coordinación de las actuaciones de prevención en el ámbito comunitario y la elaboración e implementación del protocolo de detección e intervención precoz en menores en situación de vulnerabilidad por el consumo de sustancias y comportamientos adictivos, son otras acciones contempladas en el acuerdo.

Asimismo, se cubrirá la formación y actualización en adicciones con el objetivo de dotar a los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones en Baleares de un marco común para abordar las adicciones y la actualización de la información de los datos identificativos de los centros y servicios implicados en el abordaje de las adicciones.