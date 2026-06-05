Autorizados 11,3 millones de euros para plantas fotovoltaicas en las balsas de riego de Artà y Ciutadella

Planta fotovoltaica - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Instituto Balear de la Energía (IBE) a realizar una inversión de 11,3 millones de euros para la contratación de las obras de ejecución de dos instalaciones fotovoltaicas flotantes sobre las balsas de riego de Artà y Ciutadella.

Así lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Este nuevo contrato forma parte de la estrategia de impulso de las energías renovables y de aprovechamiento de infraestructuras ya existentes para la generación de energía limpia.

El expediente de contratación contemplará dos lotes. El primero corresponde a la instalación fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Artà, que contará con una potencia de 2.800 kilovatios nominales (kWn) y estará ubicada en el polígono seis, parcelas siete y 35.

El segundo lote corresponde a la instalación fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Ciutadella, con una potencia de 499,8 kWn, situada en el polígono 12, parcela 133.

La ejecución de dichas instalaciones contribuirá a incrementar la producción de energía renovable en Baleares, reduciendo la dependencia energética exterior y las emisiones asociadas a la generación convencional.

Entre sus principales beneficios destacan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, la minimización de la ocupación de suelo rústico, puesto que se ubica sobre infraestructuras ya implantadas, y el impulso a nuevas oportunidades de empleo vinculadas al sector de las energías renovables.

4,1 MILLONES PARA RENOVABLES

El Consell de Govern ha autorizado otra inversión de 4,1 millones de euros para la convocatoria de subvenciones 2026-2027 destinada al fomento de inversiones en energías renovables, almacenamiento eléctrico e infraestructuras de recarga en el marco del factor de insularidad.

El importe acordado se distribuirá en dos anualidades: 559.400 euros con cargo al ejercicio 2026 y 3,5 millones de euros al ejercicio 2027.

Estas ayudas tienen como finalidad impulsar nuevas inversiones en instalaciones de autoconsumo basadas en fuentes de energía renovable, sistemas de almacenamiento eléctrico, instalaciones térmicas renovables e infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

La convocatoria va dirigida a empresas y entidades de los sectores público y privado, así como a personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.