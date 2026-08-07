Autorizan 1,71 millones para la participación de los clubes deportivos baleares en competiciones estatales

Archivo - Balón en un campo de fútbol. - JCCM - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes, a propuesta del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, la autorización y disposición de un gasto de 1,7 millones de euros para la convocatoria de ayudas destinadas a los clubes deportivos de Baleares con equipos de deportes individuales y colectivos que participen en competiciones de categoría estatal durante la temporada 2026-2027.

Esta convocatoria, gestionada por la Dirección General de Deportes, tiene por objeto incentivar, fomentar y financiar la presencia de los clubes baleares en las ligas y torneos nacionales, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Con ello, el Ejecutivo autonómico da cumplimiento a la Ley 2/2023 de la Actividad Física y el Deporte de las Islas, reforzando el impulso a los equipos que actúan como embajadores deportivos del archipiélago en todo el territorio español.

IMPULSO A LA EXCELENCIA COMPETITIVA

Al superar la cuantía presupuestada el límite del millón de euros, el expediente requiere la autorización previa del Consell de Govern conforme a la normativa presupuestaria vigente de la Comunidad Autónoma.

El importe total de 1,71 millones de euros se consignará con cargo a la anualidad de 2027 para cubrir los gastos correspondientes al desarrollo de la temporada 2026-2027.

Con este acuerdo, sumado a las ayudas para desplazamientos, la Conselleria dirigida por Jaume Bauzá reafirma su firme compromiso con el tejido de clubes de las islas, con la dotación de los recursos necesarios para consolidar su estructura, elevar su nivel competitivo y favorecer ascensos y participaciones en fases finales de campeonatos estatales.