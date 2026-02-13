Autorizan 2,2 millones para asistencias técnicas de nuevas inversiones de mejora y seguridad ferroviaria

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un gasto de 2,2 millones de euros para la licitación de un contrato de asistencia técnica que permitirá ejecutar las inversiones programadas en la red ferroviaria de Mallorca a partir del año 2026.

El acuerdo, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, autoriza a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) a tramitar este contrato, necesario para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en la infraestructura ferroviaria en los próximos años.

A preguntas de los medios, el portavoz ha desvinculado estas inversiones de las negociaciones que la gerencia mantiene abiertas con los trabajadores en materia de seguridad. Según ha explicado, se trata de inversiones que ya estaban previstas.

El objetivo del contrato es disponer de apoyo técnico especializado para la dirección, el control y la vigilancia de las obras, así como para la coordinación de seguridad y salud, además del apoyo continuado en la elaboración de estudios, proyectos y otra documentación técnica vinculada a la planificación y ejecución de las inversiones. Estas tareas son imprescindibles para asegurar que las actuaciones se desarrollen con criterios de calidad, seguridad y eficiencia.

Entre otras actuaciones, a través del contrato se trabajará en medidas para continuar mejorando la seguridad y el servicio, como facilitar el adelantamiento y el estacionamiento de trenes entre las estaciones de Enllaç y Sineu, y entre Petra y Manacor, con el objeto de optimizar la capacidad y la gestión del tráfico ferroviario.

También se prevé la rehabilitación de la estación de Binissalem, la reforma de los andenes de varias estaciones y la remodelación de la cabecera ferroviaria de la estación intermodal.

Además, el contrato permitirá impulsar actuaciones orientadas a reforzar la seguridad y la accesibilidad de la red, tales como la supresión de pasos a nivel en diferentes puntos de la isla con la redacción de los proyectos constructivos, y la realización de estudios de accesibilidad en las estaciones y otras instalaciones de SFM, así como otros estudios y proyectos destinados a mejorar la infraestructura y las instalaciones ferroviarias.

Por el momento, el Govern ya ha suprimido un paso a nivel en Marratxí durante el verano de 2025 y está prevista la supresión de otros cinco en distintos municipios de la isla.

La contratación de esta asistencia técnica externa resulta necesaria ya que SFM no dispone de medios propios suficientes para asumir todas estas funciones con la dedicación requerida, dado que su personal técnico está destinado principalmente a la gestión y explotación ordinaria del servicio ferroviario.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 2,2 millones de euros. El plazo inicial de ejecución es de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más, y el gasto se distribuirá de forma plurianual entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Con este acuerdo, el Govern reafirma su compromiso con la modernización y el refuerzo de la seguridad en la red ferroviaria de Mallorca como elemento clave de un modelo de movilidad sostenible, eficiente y alineado con el interés general y la cohesión territorial.