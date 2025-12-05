Autorizan una convocatoria del SOIB para que las entidades locales contraten a jóvenes

Archivo - Oficina SOIB - CAIB - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la convocatoria 'SOIB Oportunidades de empleo para personas jóvenes cualificadas en entidades locales' para los ejercicios 2026 y 2027, con una dotación de 12 millones de euros destinada a financiar contratos de jóvenes titulados en ayuntamientos, consells insulares y otras entidades locales.

La iniciativa tiene como objeto facilitar su inserción laboral, ofrecerles una primera experiencia profesional y reforzar el talento joven dentro del sector público local, según ha explicado en nota de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

El programa será cofinanciado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Los 12 millones de euros se distribuirán a partes iguales entre las dos anualidades de la convocatoria entre seis millones para las solicitudes presentadas en 2026 y seis millones para las de 2027.

El acuerdo también permite efectuar pagos anticipados sin necesidad de aval. Así, las entidades locales recibirán el 60 por ciento del importe en el momento de la concesión y el 40 por ciento restante durante el primer semestre del año siguiente.

De este modo, dispondrán de recursos inmediatos para iniciar las contrataciones y los jóvenes podrán incorporarse con rapidez, sin esperas ni trámites adicionales.

'SOIB Oportunidades de empleo para personas jóvenes cualificadas en entidades locales' es un programa consolidado que impulsa la inserción laboral de jóvenes con estudios universitarios o de formación profesional, a la vez que fortalece los servicios públicos locales con profesionales formados y especializados.