Autorizan las obras para habilitar once amarres estacionales en el Port d'Andrtx

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PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha autorizado la ejecución de las actuaciones necesarias para adecuar el tren de fondeo del muelle exterior del dique número 2 de Marina Port Andratx con el objetivo de poner en servicio once amarres estacionales.

Estos amarres, ha indicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, están previstos en la concesión administrativa otorgada para la gestión de las instalaciones náutico-deportivas del puerto.

La actuación permitirá habilitar ocho amarres en punta de 25 metros de eslora por 7,5 metros de manga y tres amarres abarloados en el muelle exterior, que estarán operativos únicamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Para garantizar la seguridad de la infraestructura y de las embarcaciones, el concesionario ha presentado una nota técnica que acredita la necesidad de reforzar el sistema de fondeo existente.

Los trabajos consistirán en el reposicionamiento de los seis muertos actualmente instalados, la colocación de tres nuevos bloques de fondeo de 12 toneladas, la instalación de 95 metros lineales de cadena de 40 milímetros y dieciséis líneas de amarre con cadena de 22 milímetros, además de los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento.

El presupuesto de la actuación asciende a 33.536 euros y el plazo de ejecución previsto es de un mes. Los informes técnicos de PortsIB han concluido que los coeficientes de seguridad son adecuados para las condiciones del emplazamiento y consideran necesaria la intervención para garantizar la entrada en servicio de estos amarres durante la temporada estival.

La autorización establece además una serie de condiciones de explotación y seguridad, entre ellas la revisión previa de las instalaciones de amarre antes de la puesta en servicio de los puestos y la adopción de medidas especiales en caso de previsión de vientos superiores a 70 kilómetros por hora.

Asimismo, la actuación deberá incorporarse al proyecto global de mejoras que el concesionario tiene que presentar ante PortsIB en el marco de la concesión vigente.