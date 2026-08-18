Auxilian a un motorista que sufrió un golpe de calor mientras hacía una ruta en Ariany. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un motorista que sufrió un golpe de calor mientras realizada una ruta en Ariany, en una zona de difícil acceso a vehículos.

El rescate, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, tuvo lugar el pasado domingo, momento en que se recibió aviso del 112 comunicando que una persona se encontraba muy mareada y sin poder continuar con la ruta que realizaba.

Entonces, se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y un especialista del SAMU.

El afectado se hallaba en un sendero próximo a una finca, cuyo acceso por tierra resultaba complicado debido a la estrechez del camino.

Una vez en la zona, los especialistas localizaron al motorista, que se encontraba realizando una ruta acompañado de un amigo y ya estaba siendo atendido por personal sanitario que había accedido a pie hasta el lugar.

Tras recibir los primeros auxilios, el afectado fue trasladado hasta el helicóptero para proceder a su evacuación al Hospital Universitario Son Espases.