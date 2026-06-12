Las auxiliares educativas prevén reiniciar las movilizaciones en septiembre ante unas negociaciones "a largo plazo"

Concentración de las auxiliares técnicos educativos frente al Parlament, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las auxiliares técnicas educativas (ATE) han pronosticado que en septiembre volverán a convocar nuevas movilizaciones, después de que sus reivindicaciones hayan quedado "en el aire" en una negociación con la Conselleria de Educación y Universidades que creen que se desarrollará "a largo plazo".

Esta es una de las conclusiones que ha extraído la presidenta del comité de empresa de las ATE, Antonia Cardona, tras la reunión que han mantenido este viernes con el conseller del ramo, Antoni Vera, para tratar sus distintas peticiones de mejora laboral.

Así, ha recalcado que en los últimos años la labor de las ATE "han cambiado mucho" porque "cada vez las necesidades en los centros son más potentes".

Cardona ha incidido en que antes su trabajo era más asistencial para ayudar en los desplazamientos de los niños con silla de ruedas pero, desde hace años, es "muy educativa", porque hay muchos niños con trastorno del espectro autista o con diversos síndromes.

La representante sindical ha valorado que el responsable de Educación se haya reunido con ellas y allí le han pedido la recalificación profesional, la adscripción a los centros educativos y contratos de 12 meses para participar en las reuniones pertinentes para preparar el curso, con el resto del personal y las familias.

"A día de hoy, la mayoría de ATE están contratadas a diez meses y empiezan a trabajar el mismo día que comienzan las clases", ha apuntado.

Por otra parte, ha citado los casos del personal contratado con un contratos de circunstancias que únicamente duran nueve meses, por lo que se incorporan con el curso ya empezado y se acaba esta semana antes de que acabe.

"Estos contratos son precarios totalmente, porque ahora hay eventos de final de curso o acampadas y las ATE no estarán", ha señalado.

En cuanto a la respuesta a sus otras reivindicaciones, Cardona ha remarcado que su solicitud para que se les pague el plus de peligrosidad se estudiará durante la tramitación de los Presupuestos 2027, puesto que la Conselleria les ha admitido que es "de recibo" reconocerlo pero sin especificarles cuantías.

Sobre la contratación durante todo el año, la Conselleria se lo habría denegado y sí se habría mostrado dispuesta a estudiar la propuesta de adscripción a centro.

La representante de las empleadas ha puesto el acento en que son el "único colectivo" que no pueden optar a concursos de traslado como el resto de personal y únicamente se les permite cambiar de zona escolar. Esto ha dicho que les "cierra la puerta a tener estabilidad" porque "les pueden cambiar de centro en cualquier momento".

Asimismo, en su tabla reivindicativa figuraba la reducción de jornada para el personal mayor de 55 años, que les habrían alegado que sería "complicado" porque estos menores "no se les puede dejar solos en ningún momento".

Desde los sindicatos han contestado que es posible que estos niños con necesidades especiales puedan estar con otra profesional para que estas personas tengan este "descanso", puesto que las jornadas con estos menores son "muy potentes".

Cardona ha señalado que les han emplazado a una nueva reunión en octubre y ha recalcado el hecho de que las elecciones autonómicas se celebren en 2027, por lo que ha reflexionado que "por ahí van los tiros" para darles "alguna cosa".

"Lo que pasa que son muchos años de reuniones y tiempo perdido. Al principio decían sí a la calificación profesional de nivel 3, después no, el año pasado también aceptaron la contratación a 12 meses, después no, e hicieron muchas promesas que después quedaron en nada", ha reprochado.