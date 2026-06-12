Educación se muestra "receptiva" a mejorar las condiciones laborales de las auxiliares técnicas educativas

Reunión de las representantes sindicales de las ATE con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades se ha mostrado "receptiva" a escuchar las reivindicaciones de las auxiliares técnicas educativas (ATE), ya que tienen "claro" que se les debe mejorar las condiciones laborales.

El conseller del ramo, Antoni Vera, se ha expresado en estos términos antes de entrar en la reunión con los representantes sindicales de estas trabajadoras, que se celebra este viernes en la Conselleria.

En ese sentido, ha resaltado que esta es la primera reunión que se celebra tras la aprobación en el Parlament de la ley de proyectos estratégicos. Esta ley recoge que tanto las ATE, como los técnicos en educación infantil (TEI) pasan a ser personal educativo no docente, que depende directamente de la Conselleria de Educación y no de Función Pública, como lo hacían hasta ahora.

Vera ha indicado que la motivación de este cambio es atender a las diferentes casuísticas y las demandas de los centros educativos para atender al alumnado. Además, ha recalcado que supondrá una mayor "agilidad" y "fluidez" en la contratación, la cobertura de las bolsas de empleo y la adjudicación de plazas para las interinidades.

El motivo es que este personal podrá incorporarse a sus puestos de trabajo con el mismo sistema que se emplea para los docentes, que es "más rápido" que el común para el cuerpo general de la administración pública.

El conseller ha resaltado que las ATE son un personal "fundamental" para el día a día de la diversidad de los centros educativos y la población escolar. Por eso, esta es una primera toma de contacto para escuchar sus reivindicaciones e iniciar el proceso de las mejora laborales en el próximo curso académico.

Cabe recordar que entre las peticiones del colectivo está la recalificación profesional para que se reconozca su trabajo y formación; la adscripción a los centros para garantizar "estabilidad, conciliación y acceso a los concursos de traslados"; contratos de 12 meses y el fin de los contratos circunstanciales, con el reconocimiento de plazas estructurales; y la aplicación del plus de peligrosidad.

Vera ha admitido que algunas de estas peticiones tienen solución a nivel administrativo y, mediante la negociación, buscarán llegar a un punto intermedio.

Aún así, ha destacado el compromiso del Govern para aumentar los recursos destinados a la atención a la diversidad, por lo que Educación ha aumentado las ATE en todos los centros públicos y concertados, además de las horas de orientación escolar o incorporar la figura del psicólogo educativo.