Avanza el regreso de los residentes de las viviendas más afectadas por la explosión de gas en Eivissa

Archivo - Un policía local inspecciona el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El regreso de los residentes de las viviendas que se vieron más afectadas por la explosión de gas ocurrida a finales de abril en un edificio del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Eivissa sigue su curso.

De las seis viviendas que se vieron más afectadas, en dos de ellas ya se han arreglado los desperfectos. Una familia ya ha podido regresar al piso y otra lo hará a lo largo de este fin de semana, según ha adelantado 'Diario de Ibiza' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Ambas familias han estado alojadas temporalmente en dos apartamentos facilitados por el Ayuntamiento de Eivissa y a cargo del Ibavi. Una tercera vivienda también ha sido reparada y hay una cuarta sobre la que continúan los trabajos y se espera concluir la obra próximamente.

Así, la idea es que a partir de la próxima semana en los apartamentos temporales ya no haya ninguna familia. Hay dos familias que se trasladaron a dos viviendas del Ibavi en la ciudad de Eivissa.

En las dos viviendas más afectadas, el piso donde se produjo la explosión y en otro en que se derrumbó un muro, el Ibavi todavía no ha sido autorizado para iniciar las obras de reconstrucción y sigue pendiente del permiso judicial correspondiente.

Durante la semana siguiente al suceso, la administración completó las actuaciones necesarias en 17 de las 23 viviendas del edificio --que no se vieron afectadas directamente-- para que los vecinos pudieran disponer de electricidad y agua caliente.

Las citadas fuentes han subrayado que desde el primer momento la principal preocupación del Ibavi ha sido dar apoyo a las familias de los pisos afectados y el resto de vecinos de la promoción.