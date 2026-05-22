Avanza la segunda fase de la renovación del Parc de la Mar: estará lista a mediados de 2028 y costará ocho millones

Plano de la superficie afectada por la segunda fase de las obras de renovación del Parc de la Mar. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la renovación del Parc de la Mar de Palma, que afectará a una superficie de 24.000 metros cuadrados, costará unos 8,5 millones de euros y se prevé que esté finalizada a mediados de 2028.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en una sesión extraordinaria que ha tenido lugar este viernes, ha aprobado el expediente de contratación para acometer esta actuación.

Esta segunda fase, según ha informado Cort en un comunicado, está dotada con un presupuesto de 8,5 millones de euros, de los cuales seis millones procederán del fondo del impuesto de turismo sostenible (ITS).

El inicio de las obras está previsto para el último trimestre de este año y el plazo estimado de ejecución será de 20 meses, es decir, que se prevé que estén listas a mediados de 2028.

Se actuará sobre una superficie de más de 24.000 metros cuadrados, concretamente en el ámbito comprendido entre la entrada al Parc de la Mar por la avenida Antoni Maura y el puente de entrada de agua del mar.

El proyecto contempla la mejora del pavimento y de la accesibilidad; la reparación y sustitución de elementos deteriorados; la renovación de bancos, gradas y fuentes; la mejora de la jardinería y del arbolado con especies mediterráneas; y la implantación de sistemas de drenaje más eficientes.

Los trabajos respetarán la estética y el diseño original del parque, irán en la misma línea que los desarrollados en la primera fase del proyecto y se desarrollarán de manera escalonada para garantizar uso parcial del parque y minimizar las molestias a la ciudadanía.

Está intervención tendrá continuidad con las futuras tercera y cuarta fase, con las que el Ayuntamiento de Palma prevé culminar la renovación completa del Parc de la Mar en los próximos años.

LA PLAZA DEL MERCAT Y LA CALLE UNIÓ

En la Junta de Gobierno extraordinaria de este viernes también se ha aprobado el expediente de contratación de las obras para la remodelación de la plaza del Mercat y la calle Unió, una actuación que cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros, de los cuales 3,5 procederán del ITS.

Las obras afectarán a una superficie de más de 11.500 metros cuadrados que incluye la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la plaza del Mercat y la Rambla.

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera contempla la remodelación integral de la plaza del Mercat y de la calle Unió con el objetivo de "pacificar" el tráfico, priorizar a los peatones, ampliar las aceras y mejorar la accesibilidad.

También se ampliará el espacio libre de la plaza para generar un entorno "más cómo, accesible y amable" y se mejorará el alumbrado público, cuya propuesta será elevada a la Comisión de Centro Histórico.

Aprovechando estas obras también se acometerá la separación definitiva de la red de alcantarillado y la red de aguas pluviales, además de la renovación de los colectores.

La segunda fase, que ejecutará Emaya, contempla la renovación completa de la red de agua potable y de todas las acometidas. El proyecto mantendrá el arbolado existente y prevé nuevas plantaciones en la calle Unió.

Además, se crearán zonas de encuentro ciudadano, especialmente en torno al gran ficus central de la plaza, donde se prevé instalar un gran alcorque con banco corrido que integrará el entorno de la estatua de Antoni Maura.

El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de noviembre, una fecha que fue previamente consensuada con los comerciantes y los negocios de la zona.