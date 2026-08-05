Avanzan los trabajos de mantenimiento en los torrentes de Can Faveta y Sa Riera, en Puigpunyent

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en su visita a los trabajos de mantenimiento de los torrentes de Puigpunyent. - CAIB

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado los trabajos de mantenimiento que se están realizando en los torrentes de Can Faveta y de Sa Riera, en el término municipal de Puigpunyent, para conocer cómo evolucionan las actuaciones destinadas a mejorar la funcionalidad hidráulica de estos cursos de agua.

En el torrente de Can Faveta, los trabajos consisten en el desbroce manual de la vegetación del cauce a lo largo de un tramo superior a los dos kilómetros, de los cuales hasta ahora ya se han limpiado 500 metros. Por su parte, en el torrente de Sa Riera se ha actuado sobre 850 metros mediante desbroce mecánico.

En ambos casos, el material vegetal se retira y se apila en las fincas colindantes para su posterior eliminación durante el periodo autorizado de quema.

Estas actuaciones ayudan a mantener el buen estado de los cauces, favorecer el correcto desagüe del agua y mejorar su funcionamiento, especialmente en episodios de lluvias intensas. En este sentido, el objetivo es reducir el riesgo de inundaciones.