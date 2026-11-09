Una avería en la subestación de Son Oms de Red Eléctrica provoca un apagón de 18 minutos en Palma

Archivo - Vista de una torre de alta tensión, a 23 de enero de 2023, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una interrupción del suministro eléctrico en la subestación de Son Oms de Red Eléctrica Española ha provocado este lunes un apagón de 18 minutos en Palma.
Según han explicado fuentes de compañía a Europa Press, la avería se ha producido a las 11.10 horas, pero 18 minutos más tarde, a las 11.28 horas, se ha repuesto todo el suministro de manera coordinada por el Centro de Control de Red Eléctrica.
Red Eléctrica Española ha destacado que desconocen las causas de la avería en la subestación de Son Oms, pero que éstas "están pendientes de determinación".