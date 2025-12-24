Alerta amarilla por lluvias en las Pitiusas y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca

Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

Emergencias 112 ha activado el índice de gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal, es decir, la alerta amarilla, por lluvias en Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

Así lo ha informado este miércoles el servicio de emergencias en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Emergencias, ante las lluvias, ha recomendando adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las viviendas, evitar dejar en los exteriores objetos o muebles que puedan ser arrastrados, no bajar a zonas inundables y extremar las precauciones al volante.

Por lo que respecta a los fenómenos costeros, ha instado a no acceder a los puntos del litoral afectados por el oleaje; evitar los paseos marítimos, espigones y acantilados; no practicar deportes náuticos; y asegurar el amarre de las embarcaciones.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir de las 23.00 horas el aviso amarillo por fenómenos costeros en el conjunto de Menorca.

Se esperan, hasta las 11.00 horas del día siguiente, rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura.