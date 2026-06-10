Avispa asiática en Mallorca: capturados 22 ejemplares y retirado el primer nido del año

Avispa asiática - CAIB

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de trampeo de primavera, impulsada por el Govern, ha concluido con la captura de 22 ejemplares de avispa asiática ('Vespa valutina') y la detección del primer nido del año en Mallorca, que fue retirado el pasado mes de abril.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa, las actuaciones comenzaron el pasado marzo con el objetivo de capturar reinas fundadoras antes de que pudieran establecer nuevas colonias.

Para ello, se han instalado 381 trampas en las zonas donde se había detectado actividad de la especie durante los años anteriores, incluyendo los alrededores de los puertos de Palma y Alcúdia, considerados puntos estratégicos de vigilancia.

Así, durante los meses de marzo, abril y mayo el dispositivo ha capturado 22 ejemplares de esta especie exótica invasora. Según el conseller del ramo, Joan Simonet, estas capturas contribuyen a reducir el riesgo de formación de nuevos nidos y constituyen una herramienta clave dentro de la estrategia de control y erradicación de la especie.

La campaña forma parte del programa de seguimiento y control de esta especie, que, desde el año 2024, ha vuelto a estar presente en Mallorca. En los dos últimos años se han detectado y eliminado un total de 42 nidos: 21 en 2024 y otros 21 en 2025.

La avispa asiática llegó a Mallorca en el año 2015 y está incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Tras su expansión inicial, las tareas de control permitieron eliminar su presencia en la isla. No obstante, en el año 2021 se localizó un nuevo nido en Marratxí.

Un análisis genético posterior confirmó que se trataba de un caso de nueva introducción, independiente de la población detectada años atrás.

La reaparición de la especie se confirmó nuevamente en el año 2024, por lo que se reactivaron los dispositivos de vigilancia y control para evitar su expansión.

Paralelamente, durante los años 2024 y 2025 también se ha detectado en Mallorca otra especie invasora de avispa, la 'Vespa orientalis', de la que hasta ahora se ha localizado y eliminado un nido en el municipio de Esporles.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha subrayado que la detección precoz es fundamental para evitar el establecimiento de estas especies invasoras y ha recordado que la colaboración ciudadana es clave para el éxito del programa de control.

Tanto la avispa asiática como la avispa oriental representan una amenaza para la biodiversidad, especialmente para los insectos polinizadores, y pueden tener un impacto directo sobre la actividad apícola y la producción agraria.

El seguimiento y la vigilancia de la avispa asiática se llevan a cabo mediante el Servicio de Protección de Especies y del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), con el asesoramiento técnico de la Unviersitat de les Illes Balears (UIB).

Cualquier observación o sospecha de presencia de avispas invasoras se puede comunicar mediante el WhatsApp 606 875 244 o las aplicaciones móviles Línea Verde Cofib - Especies invasoras e Invasapp.