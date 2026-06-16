El avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Eivissa obliga a paralizar las operaciones y desviar cuatro vuelos

Archivo - Aeropuerto de Ibiza - AENA / RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Eivissa ha obligado a paralizar las operaciones de forma temporal y a desviar cuatro vuelos.

Según han informado desde Aena, el vehículo aéreo no tripulado ha sido detectado este martes cerca de las instalaciones aeroportuarias.

Por motivos de seguridad se ha decidido paralizar durante 35 minutos las operaciones, tras lo que se ha recuperado la operativa con normalidad.

En este periodo de tiempo se han visto afectados cuatro vuelos, que han sido desviados, dos al aeropuerto de Palma y otros tantos al de Barcelona.