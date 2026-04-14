Las ayudas para el mantenimiento del paisaje de este 2026 contarán con cerca de siete millones de euros del ITS

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas para el mantenimiento del paisaje del Govern para este 2026 contarán con cerca de siete millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Lo ha señalado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante su comparecencia en el pleno del Parlament de este martes.

Simonet ha tenido que dar cuenta sobre las ayudas para el mantenimiento del paisaje orientadas a explotaciones pequeñas y medianas, ya fueran de cultivos agrícolas o ganaderas, dotadas con fondos del ITS.

MÉS per Mallorca ha considerado que la línea de ayudas del Govern no se ajusta al mandato expuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada por la Cámara autonómica en noviembre de 2023, motivo por el cual ha solicitado la comparecencia del conseller.

El diputado ecosoberanista Ferran Rosa, aunque ha defendido que lo que necesitan los payeses para competir contra las explotaciones de la Península "son precios justos y no ayudas", ha puesto en valor los apoyos económicos ofrecidos por el Ejecutivo.

No obstante, ha sostenido que es necesario que se valoren no solo en función de si llegan "a manos o menos explotaciones", sino también teniendo en cuenta, por ejemplo, "si existen transferencias del turismo al sector primario" o si benefician a aquellos payeses "que hasta día de hoy no cobraban ni 1.000 euros".

Aunque estas ayudas no suponen una gran cuantía, ha indicado, sí son "un cambio mayúsculo para las explotaciones pequeñas y medianas que, en su inmensa mayoría, no reciben absolutamente ningún apoyo público.

"Si usted considera que con fondos propios, o lo que sea, se pueden articular sistemas de acompañamiento de ayudas similares, está bien. Pero le planteo dos cosas. La primera, que se deben transferir fondos del sector turístico al primario, y eso es imprescindible, y que hay algunos payeses que no cobran ni un euro y que para ellos los minimis no son un problema", ha expuesto.

Si no tiene intención de cambiar el modelo de ayudas, ha incidido, la Conselleria sí que debería cambiar la difusión de las mismas "porque el sector o no las ha entendido o algo falla". "¿Si son tan buenas estas ayudas y llegan a todo el mundo, ¿cómo puede ser que el sector pida ayudas diferentes?", se ha preguntado.

Simonet ha defendido que él es "el conseller de todos los payeses" y que por lo tanto su obligación es encontrar un sistema de ayudas "que vaya bien a quienes no tienen problemas con los minimis y a quienes sí".

Sobre la transferencia de fondos del turismo al sector primario, ha detallado que su departamento solicitó en 2024 un total de 13 millones de euros del ITS "para suplementar el bloque" de las ayudas agroambientales, de los cuales casi siete millones serán para este 2026.

Con esta partida, ha subrayado, se podrá efectuar "la prorrata de las primas al 100%". Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 30 de abril, pero previsiblemente se prorrogará el plazo hasta finales de mayo, ha dicho.

El impacto de la transferencia de los fondos del impuesto turístico ha supuesto que los beneficiarios de las ayudas perciban alrededor de 400 euros más de media.

"Por eso pensamos que sí se han cumplido las exigencias de la PNL. Pero si el sector quiere más cosas, que nos las pidan que seguiremos trabajando con ellos", ha zanjado el conseller.