El Ayuntamiento de Alcúdia apoya la creación de viviendas supervisadas para personas con discapacidad

Miembros del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia. - PSIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado una moción del grupo socialista para la creación de viviendas supervisadas para personas con discapacidad en el municipio.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Agüi Lobo, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que ha sido "preparada conjuntamente con familias de personas con discapacidad".

Lobo, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha reivindicado la necesidad de aprovechar las viviendas existentes para que las personas no se tengan que desplazar fuera del municipio y puedan tener "una vida lo más normalizada posible, con sus familias y en su hábitat".

En la exposición de motivos se señala que en Alcúdia hay más de 400 personas con una discapacidad reconocida superior al 33%. Muchas de ellas viven con padres de avanzada edad, lo que les genera "mucha angustia" sobre qué pasará cuando ellos falten.

De este modo, el pleno ha instado al Ayuntamiento a ceder o poner a disposición del Consell de Mallorca viviendas de titularidad municipales para que sean convertidos en viviendas supervisadas e incluir una partida en los presupuestos municipales de 2027 a la adaptación, accesibilidad y equipamiento de estos espacios.

También ha pedido al Consell de Mallorca y al Govern que financien el servicio de apoyo profesional necesario mediante el concierto de plazas de la Red de Atención a la Discapacidad, que se cree una mesa de trabajo con entidades del tercer sector y que el Ayuntamiento se comprometa a reservar el 5% de las futuras promociones de vivienda pública para crear más pisos supervisados.