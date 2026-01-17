El Ayuntamiento de Algaida nombra hijo ilustre a Xisco Antich - AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

PALMA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algaida ha nombrado este sábado, en un pleno municipal extraordinario, hijo ilustre del municipio al expresidente del Govern Xisco Antich, fallecido hace un año.

El acto ha tenido lugar en la Sala Polivalente des Porrassar, con la asistencia de más de 300 personas, y ha puesto de manifiesto el aprecio y reconocimiento colectivo hacia la figura de Antich.

Al pleno ha asistido una amplia representación institucional del ámbito estatal, autonómico e insular. Así, por ejemplo, han estado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; los secretarios de Estado Aina Calvo, Arcadi España y Rosario Sánchez; y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

También han acudido al acto el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà; el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez; y el coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández.

En el pleno han intervenido los diferentes grupos municipales valorando la figura de Xisco Antich, y, posteriormente, se ha llevado a cabo una votación secreta, que ha culminado con la aprobación por unanimidad del nombramiento de Antich como hijo ilustre de Algaida, han informado desde el consistorio algaidí en nota de prensa.

Una vez finalizada la votación, la familia de Xisco Antich, representada por su mujer y sus dos hijos, ha descubierto el retrato oficial en honor al ex político algaidí, una obra del artista Luis Maraver, amigo personal de Antich y de su familia.

A continuación, ha tomado la palabra uno de sus hijos, quienes ha dedicado unas emotivas palabras a su padre y ha expresado el aprecio profundo que siempre ha tenido por el pueblo de Algaida.

Asimismo, han explicado desde el Ayuntamiento de Algaida, uno de los momentos más simbólicos del acto ha sido cuando Francina Armengol ha depositado la vara de alcalde junto al retrato de Antich, en un gesto cargado de significado institucional y emocional.

El acto ha concluido con la proyección de un documental sobre la trayectoria política de Antich, que ha sido realizado por Antoni Capellà Trobat, también algaidí, acompañado por la música del compositor algaidí Joan Valent con la obra titulada 'Algaida', hecha especialmente para la ocasión y que ha sido interpretada por el Orfeón de Castellitx, poniendo el punto final a una jornada de reconocimiento, memoria y orgullo colectivo para el municipio.

El retrato de Antich permanecerá en la sala de plenos del Ayuntamiento, junto al de otras figuras destacadas de Algaida, como reconocimiento permanente a su figura y su vínculo con el municipio.

ARMENGOL, MUY EMOCIONADA EN EL RECONOCIMIENTO A XISCO ANTICH

Al finalizar el acto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha atendido a los medios de comunicación, con quienes ha compartido que el de hoy es un día "muy emocionante" y "emotivo" para ella, un día de reconocimiento por unanimidad a una persona "que se lo merecía todo" como el expresidente del Govern Xisco Antich.

"Xisco Antich fue un cambio muy necesario para esta comunidad autónoma", que "expresó una forma de hacer política diferente y, también, sin duda, una persona inolvidable para el Partido Socialista de las Baleares y para el PSOE en toda España", ha recordado Armengol, quien ha descrito a Antich como "un gran referente de izquierdas, un gran referente socialista, un gran referente político, una persona muy comprometida con su tierra y un gran algaidí".

En este sentido, la también secretaria general de los Socialistas de Baleares ha rememorado como Antich "siempre llevaba Algaida por todo allí donde hizo política, y de su forma más humana".

Por tanto, Armengol ha querido agradecer al Ayuntamiento de Algaida este reconocimiento por unanimidad; este hacer a Antich hijo ilustre del pueblo".

"Estoy segura que a Xisco le encantaría este reconocimiento, que sería muy feliz, que es muy feliz. Y creo que el mejor reconocimiento y el mejor homenaje que se hará siempre a Xisco Antich es hacer caso de lo que él hacia: diálogo, consenso, educación, entendimiento, capacidad de amar esta tierra, su lengua y su paisaje por encima de todo, y su gente, y de luchar por la igualdad de oportunidades entre todos".

"Este es el gran homenaje que se le puede hacer. Seguir con sus explicaciones y con el legado que dejó", ha reivindicado, porque "está muy bien hacer el reconocimiento un día" pero la socialista ha pedido hacérselo "cada día y que se practique".