El Ayuntamiento de Andratx adquiere 'Es Cantó Nou' para reforzar los espacios para las asociaciones del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha adquirido el inmueble conocido como 'Es Cantó Nou' por un importe de 360.000 euros consolidar un nuevo espacio municipal destinado a las asociaciones y entidades del municipio.

La compra llega después de la experiencia acumulada durante los últimos meses, en los que el local había sido alquilado por el Consistorio para dar respuesta a una necesidad urgente de la asociación de personas mayores de Andratx, que cuenta con cerca de 300 socios y que se quedó temporalmente sin sede debido a las obras de rehabilitación integral que se están llevando a cabo en sus instalaciones habituales.

Desde entonces, el local se ha convertido en un punto de encuentro para el colectivo de mayores, acogiendo de forma regular reuniones, actividades y encuentros sociales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Especialmente los viernes, las dependencias reúnen a más de un centenar de personas en cenas y otras propuestas organizadas por la asociación.

La experiencia de los últimos meses también ha servido para comprobar el potencial del inmueble como espacio polivalente al servicio del municipio.

Además de las actividades de la Gent Gran, las instalaciones han acogido reuniones de asociaciones, peñas y colectivos locales, así como encuentros y convocatorias promovidas por el propio Ayuntamiento, sin interferir en la programación habitual del colectivo de mayores.

Esta convivencia de usos ha puesto de manifiesto la utilidad social del espacio y ha reforzado la decisión municipal de adquirir definitivamente el inmueble para incorporarlo al patrimonio público y destinarlo al tejido asociativo del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que cuando se decide alquilar este local se hizo para dar una respuesta inmediata a una necesidad concreta de las personas mayores. "Con el paso de los meses hemos comprobado que se trata de un espacio útil, versátil y muy necesario para el municipio", ha indicado.

Gonzalvo ha subrayado que Andratx cuenta con un tejido asociativo muy activo que necesita espacios donde reunirse, organizar actividades y desarrollar proyectos. La adquisición de 'Es Cantó Nou' supone una inversión en participación, convivencia y vida social para nuestro municipio, según ha añadido.

"Incorporar este inmueble al patrimonio municipal nos permitirá seguir dando servicio a la Gent Gran mientras duren las obras de su sede y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas oportunidades a las asociaciones y colectivos de Andratx. Es una apuesta de presente, pero también de futuro para nuestro municipio", ha concluido la primer edil.