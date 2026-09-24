El Ayuntamiento de Andratx aprueba un presupuesto de 34 millones para 2027 sin ningún voto en contra

Archivo - Plano general del puerto deportivo de Andratx. - IPM GROUP - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado sin ningún voto en contra el presupuesto para el año 2027, que asciende a algo más de 34 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,91 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas municipales, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, fijan como tres grandes prioridades mejorar los servicios públicos, seguir modernizando las infraestructuras municipales y situar a las personas en el centro de la gestión municipal.

Entre las actuaciones previstas se encuentran nuevos alquileres de solares destinados a aparcamientos, un nuevo contrato de iluminación y mantenimiento, el nuevo contrato del Centro de Día, la ampliación y mejora del Punt Verd y un nuevo contrato para la escoleta municipal.

El presupuesto permitirá también continuar avanzando en algunos de los principales proyectos de transformación del municipio. Entre ellos se encuentran la fase final de s'Almudaina, la construcción de Can Fasser, el proyecto de Cas Metge y el futuro Casal de Joves.

A estas actuaciones se suma el futuro pabellón de Es Vinyet, cuyo proyecto ha sido aprobado definitivamente y que supondrá una nueva infraestructura deportiva para el municipio.

Las cuentas, han destacado, mantienen también la apuesta municipal por las diferentes líneas de subvenciones, con especial atención al comercio local, el sector primario, la vivienda y los clubes deportivos, además del apoyo a las asociaciones y entidades del municipio.

El Ayuntamiento, han explicado, mantiene una relación directa y permanente con asociaciones, clubes, entidades y colectivos, colaborando en sus actividades y acompañándolos en los proyectos e iniciativas que desarrollan a lo largo del año.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que este presupuesto permite seguir avanzando en la línea de trabajo de estos últimos años, que ha resumido en "mejorar nuestros servicios, invertir en nuevas infraestructuras y estar cerca de los vecinos".

"Un Ayuntamiento no está únicamente para hacer obras. También tiene que estar al lado de las personas, de nuestros comercios, de los jóvenes, de los mayores, de los clubes, de las asociaciones y de todas aquellas personas que cada día hacen municipio", ha añadido.

La primer edil ha expresado su deseo de que Andratx siga avanzando y que los vecinos tengan más servicios, mejores instalaciones y más oportunidades. "Este presupuesto nos permite continuar cumpliendo compromisos y, al mismo tiempo, seguir poniendo en marcha nuevos proyectos pensando en el Andratx de los próximos años", ha concluido la alcaldesa.