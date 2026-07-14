El Ayuntamiento de Andratx entrega 85.000 euros en ayudas a los clubes deportivos que compiten a nivel nacional - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha hecho efectiva la entrega de 85.000 euros en ayudas a las entidades deportivas del municipio que han participado en ligas nacionales oficiales disputadas fuera de Baleares durante la temporada 2025-2026.

Las subvenciones, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, contribuyen a sufragar parte de los gastos derivados de la participación en competiciones nacionales, especialmente los desplazamientos, alojamientos y otros costes que deben asumir los clubes para representar a Andratx fuera del archipiélago.

Las ayudas se han distribuido entre el Club Esportiu Andratx (48.000 euros), el Club Baloncesto Andratx (29.500 euros) y el Club Gimnàstica Rítmica Es Vinyet (7.400 euros).

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, junto al regidor de Deportes, Lluís Toni Sieiro, y representantes de las tres entidades deportivas beneficiarias, han participado en un acto celebrado en el Palacio de Deportes de Andratx para escenificar la concesión de estas ayudas, una vez hecho efectivo su abono.

El Ayuntamiento ha subrayado su compromiso con el deporte local y con las entidades que, temporada tras temporada, representan al municipio en competiciones de ámbito nacional, contribuyendo además a fomentar la práctica deportiva y los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que el deporte "es una inversión en presente y en futuro". "Nuestros clubes realizan un esfuerzo muy importante para competir al máximo nivel y llevar el nombre de Andratx por toda España. Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado y seguir apoyando su crecimiento", ha señalado.

Igualmente, ha subrayado que estas ayudas son un reconocimiento al trabajo que realizan deportistas, entrenadores, directivas y familias, "cuyo compromiso resulta fundamental para el desarrollo del deporte" en el municipio.