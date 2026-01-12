El Ayuntamiento de Andratx invierte cerca de 850.000 euros para renovar el campo de fútbol de Sa Plana

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, visita las nuevas instalaciones del campo de fútbol de Sa Plana. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha ejecutado una serie de actuaciones en el campo de fútbol de Sa Plana con las que se pretende "modernizar el recinto, mejorar la seguridad y la accesibilidad", que han supuesto una inversión de casi 850.000 euros.

Se trata de una serie de intervenciones que ha llevado a cabo el área de Deportes, dirigida por el regidor Lluís Toni Sieiro, con el objetivo de "adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de clubes, deportistas y usuarios", según ha explicado el Ayuntamiento de Andrats en un comunicado.

Entre las principales actuaciones destaca la renovación integral del césped del terreno de juego, una intervención recién estrenada este año que ha contado con una inversión de aproximadamente 369.000 euros, al permitir sustituir por completo la superficie y mejorar de forma notable la calidad del campo.

A esta mejora se suman diversas obras de adecuación general, con un presupuesto de más de 46.000 euros, así como la renovación de los baños, que ha supuesto una inversión de 24.000 euros. En este apartado, las instalaciones han dado además un paso importante en materia de accesibilidad, con la incorporación de baños adaptados para personas con discapacidad, entre otras actuaciones inclusivas.

El conjunto de inversiones incluye también la instalación del cubo fit, con un coste de más de 34.000 euros, y una destacada actuación en el sistema de iluminación, que ha contado con un presupuesto que supera los 375.000 euros, para dotar al campo de unas luces "más eficientes y adecuadas para la práctica deportiva en horario nocturno".

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha valorado estas mejoras y ha destacado que estas inversiones responden a un "compromiso claro" del Ayuntamiento con el deporte, con la mejora de las instalaciones municipales y con la "igualdad de acceso para todos los vecinos".

Asimismo, ha subrayado que Sa Plana es un espacio "clave" para el deporte base y federado del municipio, por lo que era "necesario dar este paso adelante para ofrecer unas instalaciones modernas, seguras y accesibles".

"Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Andratx consolida el campo de fútbol de Sa Plana como una infraestructura deportiva de referencia en el municipio, adaptada a los estándares actuales y pensada para el presente y el futuro del deporte local", han resaltado.