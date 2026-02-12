El Ayuntamiento de Andratx sostiene que las oficinas turísticas funcionan con "horarios adaptados a la temporada"

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Andratx ha aseverado que las oficinas turísticas del municipio están "operativas" y funcionan con "horarios adaptados a la temporada y la afluencia real de visitantes".
La corporación local ha salido al paso de las acusaciones del PSIB por un supuesto "incumplimiento" de los horarios de apertura, por lo que han argumentado que estas instalaciones abren en base a "criterios de planificación y eficiencia" en la gestión de los recursos públicos.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Andratx ha aseverado que no existe "ningún incumplimiento", sino una "organización responsable" del servicio.
De este modo, el Ayuntamiento de Andratx ha rechaza las acusaciones formuladas por el PSIB en relación con el servicio de información turística y ha lamentado que se quiera "generar una polémica que no responde a la realidad".
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado el compromiso de garantizar una atención turística "profesional", con personal "cualificado" y "coordinado" con el resto de servicios municipales. "El equipo de gobierno trabajará para reforzar el servicio con rigor y responsabilidad", han apuntado.