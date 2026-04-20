El Ayuntamiento de Eivissa pone a disposición de los ocupantes de sa Joveria 14 alojamientos temporales

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha puesto a disposición de los ocupantes del asentamiento ilegal de sa Joveria ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares, más siete plazas para adultos sin cargas familiares.

Además, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, durante el desalojo se instalarán unas carpas junto al acceso situado próximo al Recinto Ferial donde habrá técnicos de los servicios sociales para dar una primera atención a las personas que lo puedan precisar.

En la UTS Eixample, varios técnicos también recibirán a personas derivadas desde la carpa y desde allí se tramitarán las prestaciones que pudieran tener lugar.

El Consistorio ha recordado que actualmente hay diez expedientes en los servicios sociales con intervenciones abiertas relacionadas con personas alojadas en estos asentamientos.

Este martes, durante el desalojo, también se contará con técnicos municipales de Medio Ambiente con el objetivo de controlar la gestión de los residuos presentes en las parcelas afectadas. Una decena de policías locales controlarán el desalojo y se espera también la participación de efectivos de la Policía Nacional.