El Ayuntamiento de Esporles retira los honores a Mateu Tugores por su vinculación con la represión franquista

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Esporles ha aprobado la revocación de los títulos de Hijo Ilustre e Hijo Adoptivo al párroco Mateu Tugores, por vinculación con la represión franquista y que fueron concedidos durante la dictadura.

La propuesta recibió el apoyo de los siete regidores del equipo de gobierno PAS-MÉS per Esporles y los dos regidores del PSIB, mientras que los tres regidores del PP y la regidora no adscrita votaron en contra, por lo que se adoptó por mayoría cualificada, tal como establece el reglamento municipal.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Esporles ha indicado que la revisión de los títulos honoríficos se inició a raíz de una moción aprobada por el Pleno el julio de 2024, que dio lugar a la creación de una comisión específica y a la apertura de un expediente formal.

El proceso se ha fundamentado en la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares y en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática Estatal, que obligan a las administraciones públicas a "retirar distinciones a personas vinculadas al Golpe de Estado, la dictadura o la represión franquista".

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha destacado que esta decisión responde a un ejercicio de "responsabilidad institucional" y de "compromiso con la memoria democrática, con las víctimas del franquismo y con los valores de justicia y dignidad que tienen que guiar a las instituciones públicas".

Ademas, ha subrayado que el proceso se ha desarrollado "con rigor, transparencia y garantías jurídicas", puesto que se ha seguido el reglamento municipal y la legislación vigente en materia de memoria democrática.

La regidora de Memoria Democrática e instructora del procedimiento, Maria Roig, ha explicado que las evidencias documentales y testimoniales recogidas durante el proceso "acreditan la participación activa de Mateu Tugores en el aparato represivo del régimen franquista y su vinculación con el engranaje ideológico de la dictadura".

Roig ha añadido que no se ha presentado "ningún argumento sólido" que justifique el mantenimiento de estos honores desde una perspectiva democrática.

El informe final de la comisión, elevado al Pleno municipal, señala, entre otros aspectos, la colaboración del cura en causas sumarísimas, su conexión con el Movimiento Nacional y la Falange Española Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET-JONS), así como que testigos de familiares de víctimas que relatan "actitudes de desprecio y falta de intercesión ante condenas a muerte o penas de prisión".

Con el acuerdo plenario, el Ayuntamiento procederá también a eliminar estas distinciones del Libro Registro de Honores y Distinciones municipales, para culminar así un proceso que el Consistorio ha considerado "necesario para reparar simbólicamente las víctimas y adecuar el espacio público e institucional a los valores democráticos actuales".