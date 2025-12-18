El Ayuntamiento de Ibiza aprueba inicialmente su presupuesto de 2026 que aumenta un 8,3% respecto a 2025

IBIZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado inicialmente el presupuesto de 2026 que asciende a casi 99 millones de euros, un 8,3 por ciento más respecto al anterior ejercicio.

Durante el pleno, desde el Consistorio han destacado que, por tercer año, el Área Social registrará una subida del 10 por ciento hasta los 7,4 millones de euros.

También han destacado que el objetivo de estos presupuestos es dejar una base firme para afrontar los retos que la ciudad deberá asumir en los próximos años.

El Ayuntamiento ha recordado que las cuentas se caracterizan por aspectos como la deuda cero, así como por una partida de cuatro millones por Capitalidad.

"El de 2026 será un presupuesto saneado, con deuda cero", han destacado desde el equipo de gobierno, que ha recordado la cancelación de un préstamo a largo plazo formalizado en 2024 y destinado a financiar actuaciones en materia de inversiones.

Con la partida de la Ley de Capitalidad, se podrán financiar aspectos como la limpieza viaria, parques, seguridad ciudadana o mantenimiento de vías públicas.