El Ayuntamiento de Ibiza cerrará espacios municipales ante la alerta por lluvias

IBIZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza cerrará temporalmente espacios municipales ante la alerta por fuertes lluvias. En concreto, se cerrarán parques, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la medida se mantendrá hasta que mejoren las condiciones y se garantice la seguridad de los ciudadanos. Además, se suspenderán las actividades municipales al aire libre.

El Ayuntamiento ha explicado que ampliará el dispositivo policial y se han movilizado efectivos de los principales servicios municipales.

El alcalde Rafa Triguero ha reunido al equipo de gobierno para coordinar las actuaciones que deben realizarse con motivo de la alerta naranja y ha pedido a los ciudadanos extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

Finalmente, se ha suspendido la campaña de voluntariado activada este miércoles por la tarde para retirar residuos.