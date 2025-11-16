El Ayuntamiento de Ibiza destinará casi 60.000 euros a renovar la rotulación de algunas calles

Modelo de los rótulos que se instalarán en las calles de Ibiza. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado el proceso de licitación para el suministro e instalación de nuevos rótulos de la denominación de vías públicas del municipio, por un presupuesto inicial de hasta 60.000 euros.

La actuación tiene por objetivo renovar y homogeneizar la señalización existente, al sustituir los elementos deteriorados y mejorar la visibilidad y la coherencia estética en el espacio público, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Los nuevos letreros se colocarán en los barrios de la Marina, s'Alamera, Sa Capelleta y Can Partit, así como a las vías colindantes y a la totalidad de la avenida de España.

En total, el contrato incluye el suministro y la instalación de 224 unidades de letreros en cuatro formatos diferentes, en función de la anchura y las necesidades de cada vía. También se contempla la colocación de tres apoyos cilíndricos adicionales.

La actuación incluirá igualmente la retirada de los letreros metálicos antiguos y, cuando sea necesario, la reparación y pintura de las fachadas donde se desinstalen. Aun así, no se eliminarán las placas históricas, honoríficas ni las de baldosa integradas a las fachadas, que se mantendrán en su lugar por motivos patrimoniales.

Actualmente, los rótulos que identifican los nombres de las calles presentan tipologías diversas y, en muchos casos, muestran un estado avanzado de deterioro a causa del paso del tiempo, con un color de fondo descolorido y letras difícilmente legibles. Con esta actuación, se prevé la instalación de un modelo de letrero actual, uniforme e identificable en todo el municipio, para evitar así la coexistencia de diseños diferentes en un mismo cruce o vial.

"En definitiva, con esta actuación, el Ayuntamiento de Ibiza avanza en la mejora del espacio público y en la modernización de la imagen urbana, garantizando una señalización clara, coherente y adaptada a las necesidades actuales del municipio", han subrayado.