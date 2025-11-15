El Ayuntamiento de Ibiza estima que los daños ocasionados por los dos temporales suman casi 29 millones de euros

Una de las calles de Ibiza anegadas por uno de los temporales. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha remitido a la Delegación del Gobierno de Baleares una actualización del informe de daños ocasionados por los temporales ex Gabrielle y Alice, lo que eleva la valoración económica hasta los casi 29 millones de euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha insistido en la necesidad "urgente" de que el Consejo de Ministros declare el municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, una solicitud presentada hace semanas y que "continúa pendiente de resolución pese a la magnitud de los daños en el municipio".

La actualización del informe remitido esta semana a la Delegación del Gobierno incluye las afectaciones tanto de la borrasca ex Gabrielle como de la posterior DANA Alice, que han provocado "daños significativos" en infraestructuras, edificios y servicios municipales.

Así, los daños ocasionados por el exhuracán en aspectos medioambientales, la limpieza viaria, el arbolado y el alumbrado ascienden a 3,8 millones.

En centros educativos, entre los dos temporales, los desperfectos suman 140.000 euros y en comercios del municipio, unos nueve millones de euros. En las playas, los daños ascienden a alrededor de 822.000 euros.

El alcalde ha reiterado que el Consistorio ha cumplido con todos los plazos, ya que se elaboró en apenas una semana todos los informes necesarios tras Gabrielle, y posteriormente ha actualizado la información con los daños de la DANA Alice.

"Después de más de un mes y medio de Gabrielle, Ibiza sigue sin una respuesta por parte del Consejo de Ministros. Los daños son evidentes, están acreditados y la declaración de emergencia está más que justificada, por lo que se necesita esta medida con urgencia, igual que se ha concedido a otros municipios de España", ha señalado Triguero.

Además, ha resaltado también que esta declaración es "esencial" para agilizar las ayudas económicas y para activar bonificaciones fiscales que permitan "aliviar" la situación de vecinos y negocios afectados.

Para el primer edil, "no es razonable" que un vecino o vecina que ha perdido su vivienda o ha sufrido daños considerables tenga que pagar el IBI y ha recalcado que para evitar "situaciones injustas" como esta, se necesita la declaración de emergencia cuanto antes por parte del Gobierno central.

"La ciudad ha demostrado que está preparada para gestionar con agilidad pero la competencia para activar estas medidas es del Estado", ha afirmado, a lo que ha añadido que en Baleares existe un precedente "claro", que es la DANA que afectó a Menorca en agosto de 2024.

"Los municipios afectados recibieron la declaración de zona catastrófica en el plazo de un mes desde la solicitud. Ibiza, en cambio, lleva ya más de mes y medio esperando la misma resolución, pese a presentar daños similares o incluso superiores", ha lamentado Triguero.