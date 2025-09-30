El Ayuntamiento de Ibiza insiste en que los escolares permanezcan en los centros hasta nuevo aviso

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha recordado la importancia de que los escolares permanezcan en los centros ante la alerta roja decretada por Aemet.

En un comunicado, han explicado que será la Conselleria de Educación y Universidades la que informe después sobre cuándo será la salida de los centros por parte de los escolares.

También ha destacado que el acceso a la ciudad sigue restringido y que no se han registrado incidentes graves, aunque la prioridad sigue siendo atender los casos más urgentes.