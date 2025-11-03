El Ayuntamiento de Ibiza pedirá al Govern la declaración de zona turística en reconversión para Figueretes y es Viver

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante una presentación - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

IBIZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza pedirá a la Conselleria de Turismo del Govern la declaración de zona turística en reconversión para Figueretes y es Viver.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo impulsar la modernización de estas zonas, favorecer la desestacionalización y fomentar la inversión para mejorar el destino.

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha señalado que la declaración permitirá impulsar mecanismos de apoyo específicos para la renovación de establecimientos y mejora de los espacios públicos, con la colaboración del sector turístico y hotelero que apoya la iniciativa.

Además de facilitar la inversión, la declaración supondrá abrir la puerta a nuevas líneas de ayudas públicas.

El anuncio se ha producido un día antes del inicio de la World Travel Market (WTM) de Londres, que arranca este martes. El objetivo de la presencia de Ibiza en esta cita es proyectar la imagen de una ciudad viva durante todo el año, con una oferta que combina patrimonio, cultura, gastronomía, deporte y ocio.

En el marco de esta feria, se ha presentado la nueva campaña promocional 'Always Open', que pone en valor la diversidad de la oferta de la ciudad los 365 días del año.

El video de la campaña, con banda sonora del cantante ibicenco Marc Cuevas, invita a descubrir una Ibiza auténtica y abierta, que mantiene activa su esencia más allá de la temporada estival.

Además, el regidor de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha explicado que con motivo de la WTM, el Ayuntamiento de Ibiza estrena nueva imagen de la marca 'Visit Ibiza City', avalada por el sector turístico en la reunión del pasado 24 de octubre.

Esta renovada identidad gráfica quiere diferenciar la marca de ciudad de Ibiza de la imagen tradicional vinculada exclusivamente al sol y playa, para reforzar una experiencia turística más cultural, sostenible y de calidad. Su logotipo, diseñado con una tipografía elegante y contemporánea, refleja tanto el legado histórico como la vitalidad actual de la capital pitiusa.

Sobre la programación del Ayuntamiento de Ibiza en la WTM, Triguero y Sousa presentarán también en Londres la candidatura de Ibiza como 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026', una iniciativa que pone de manifiesto el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la innovación y la digitalización en el ámbito turístico.

Además, Ibiza será próximamente anfitriona de la reunión del programa europeo 'D3hub', que fomenta la colaboración entre destinos para avanzar hacia modelos turísticos más inteligentes y sostenibles.

Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Ibiza reafirma su apuesta por un modelo turístico activo durante todo el año, basado en la calidad, el respeto por el patrimonio y la diversificación de la oferta, consolidando la ciudad como un destino patrimonial, cultural y gastronómica de referencia en el Mediterráneo.