El Ayuntamiento de Llucmajor financiará una recogida de basuras extra con impagos a la contrata por sus incumplimientos

Basuras acumuladas frente a unos contenedores. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llucmajor ha avanzado que pagará trabajos extraordinarios de recogida de basuras con los importes que dejará de abonar a la actual empresa concesionaria, por los "incumplimientos" en la cobertura del servicio.

El Consistorio ha hecho este anuncio al indicar que ha empezado a contactar con otras empresas del sector para ejecutar aquellos servicios que la empresa responsable de la prestación "no está realizando", con el objetivo de "restablecer cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas" y con la aspiración de garantizar así una "gestión responsable y rigurosa" de los recursos públicos.

En un comunicado, la corporación municipal ha manifestado su "profundo malestar" por la situación en el servicio de recogida de residuos, especialmente en las zonas de recogida bilateral de contenedores de s'Arenal y las Urbanizaciones.

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha aseverado que se han mantenido diferentes reuniones entre responsables municipales y la empresa con el objetivo de "revertir una situación que afecta directamente a la calidad del servicio, a la imagen del municipio y, sobre todo, al bienestar de los vecinos".

En dichos encuentros, el Ayuntamiento ha trasladado que "no abonará ningún servicio que no haya sido efectivamente prestado", tal y como establece el contrato. Del mismo modo, la empresa se ha comprometido a reforzar el servicio mediante la incorporación de más medios materiales y humanos con el objetivo de "recuperar la normalidad en las zonas afectadas".

"Sin embargo, estos compromisos no se han cumplido en su totalidad, por lo que la situación continúa sin revertirse y las deficiencias en la prestación del servicio persisten", han recalcado.

El Ayuntamiento de Llucmajor ha considerado que habría llegado el momento de adoptar nuevas medidas y han puntualizado que la "prioridad absoluta" del equipo de gobierno son "los vecinos del municipio y no puede permitirse que se deteriore un servicio público esencial".

El Ayuntamiento ha incidido en que se encuentra "completamente al corriente de pago" con la empresa que presta actualmente el servicio y no existe "ninguna factura pendiente de abono", por lo que "no existe ninguna deuda municipal que pueda justificar la situación actual".

En los próximos días se hará público un calendario de actuaciones para recuperar la normalidad en las zonas afectadas y dar respuesta a una situación que "no puede prolongarse por más tiempo".

El Ayuntamiento de Llucmajor ha lamentado "profundamente" haber llegado a este escenario. Desde el primer momento, han sostenido que han trabajado de manera "constante" junto a la empresa para encontrar soluciones que "permitieran corregir las deficiencias detectadas y garantizar un servicio acorde con las necesidades del municipio".

"Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa en la prestación del servicio obliga ahora al Ayuntamiento a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un servicio esencial a la ciudadanía", han señalado.