El Ayuntamiento de Palma abonará casi 4,5 millones de euros por la expropiación de las galerías de la plaza Mayor

Archivo - Galerías de Plaza Mayor de Palma. - AFEDECO - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de los locales situados en la planta inferior de la plaza Mayor, por cerca de 4,5 millones de euros.

El acuerdo se ha adoptado este miércoles en la Junta de Gobierno e incluye la resolución de las alegaciones presentadas, por lo que supone un nuevo paso para avanzar en la recuperación de estos espacios, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

El objetivo es abrirlos a la ciudadanía y eliminar el actual efecto de sótano, de acuerdo con la propuesta ganadora del concurso de ideas para a reforma de la plaza Mayor, presentada por la unión temporal de empresas Barceló Balanzó Arquitectes y Scob Arquitectura.

El procedimiento de expropiación se inició el pasado mes de febrero, cuando la Junta de Govern aprobó inicialmente el proyecto. Desde entonces, se ha informado a los propietarios afectados y se han estudiado las diferentes alegaciones presentadas.

Con la aprobación definitiva, se culmina esta fase administrativa y se avanza hacia la recuperación de los locales, una vez se hayan abonado o consignado las indemnizaciones correspondientes a sus propietarios.

El proyecto de recuperación de la plaza Mayor parte del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para definir la transformación de este espacio emblemático. Entre las principales actuaciones previstas destaca la recuperación de las galerías subterráneas, que pasarán de ser un espacio cerrado a convertirse en un gran atrio abierto y conectado con la ciudad.

La propuesta contempla también mejorar la conexión entre la plaza Mayor y la Rambla mediante una secuencia de espacios que permita resolver el desnivel existente entre ambos puntos y mejorar la continuidad urbana y la accesibilidad.

Asimismo, la reforma de la plaza Mayor prevé la ubicación del futuro Centro de Interpretación de la Ciudad, que formará parte de una red de espacios expositivos junto a Can Serra y las Torres del Temple.

SUBVENCIONES PARA LOS COMERCIOS EMBLEMÁTICOS DE PALMA

En la misma Junta de Gobierno, se ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones destinadas a contribuir a la protección y conservación de los comercios incluidos en el Catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma 2026, con un presupuesto máximo de 150.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten establecimientos cuya actividad comercial esté incluida en el catálogo.

El objetivo de esta convocatoria, impulsada a través de PalmaActiva, es contribuir al mantenimiento de estos negocios, reconocidos por su carácter emblemático y por su importancia comercial para la ciudad.

Las subvenciones podrán destinarse a cubrir gastos ordinarios y corrientes generados durante 2026, como los suministros, el alquiler del local destinado a la actividad comercial, los costes de personal, la publicidad y la limpieza, entre otros gastos vinculados al mantenimiento del establecimiento.

374.000 EUROS PARA EL ESPECTÁCULO DE LAS LUCES DE NAVIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha adjudicado a la empresa Deejaygrup el contrato para la organización del espectáculo para el encendido de las luces de Navidad de 2026, por un importe cercano a los 374.000 euros.

La contratación incluye la producción integral de un espectáculo de gran formato que combinará diferentes disciplinas y recursos artísticos.

El espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre, por primera vez en el parque de la Mar, en uno de los actos más destacados del inicio de las fiestas navideñas en la ciudad. La celebración culminará con el tradicional encendido de las luces de Navidad, acompañado de una cuenta atrás.