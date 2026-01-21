El Ayuntamiento de Palma aprueba el Plan Anual de Subvenciones de PalmaActiva

Archivo - Punto de Atención al Emprendedor (PAE) de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el Plan Anual de Subvenciones de PalmaActiva para el año 2026.

El plan, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, incluye diversas líneas de ayuda destinadas a fomentar el emprendimiento, reforzar el comercio de proximidad, apoyar al comercio emblemático y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.

Entre las iniciativas previstas, el plan contempla la convocatoria de los Premios PalmaActiva a los Mejores Proyectos Empresariales de Estudiantes, dotados con 7.000 euros, cuyo objetivo es promover el espíritu emprendedor entre el alumnado de los centros educativos.

A través de este concurso, los estudiantes adquieren conocimientos prácticos sobre la elaboración de planes de negocio, la toma de decisiones empresariales y el uso del marketing y las redes sociales aplicados a la empresa, simulando la actividad real de un emprendedor y desarrollando competencias técnicas y de gestión.

Asimismo, el Plan Anual de Subvenciones incluye para 2026 una línea de ayudas para inversiones en el comercio de proximidad, con una dotación de 200.000 euros, destinada a reforzar el tejido productivo local y apoyar la modernización y actualización tecnológica de los establecimientos comerciales.

Estas subvenciones permitirán impulsar actuaciones relacionadas con la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la seguridad, la insonorización y la accesibilidad, contribuyendo a la viabilidad de los negocios y al mantenimiento del empleo.

Por otro lado, se prevé una línea de subvenciones de 150.000 euros para el mantenimiento de los gastos estructurales de los comercios incluidos en el Catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma, con el objetivo de preservar este tipo de comercio como un elemento clave de la tradición, la identidad local y la actividad económica de la ciudad, facilitando la continuidad de su actividad y su adaptación a los nuevos retos del sector.

El Plan Anual de Subvenciones 2026 también contempla el Concurso de Decoración de Navidad de Establecimientos Comerciales y Puestos de los Mercados Municipales de Palma, dotado igualmente con 7.000 euros, con la finalidad de dinamizar la actividad comercial durante la campaña navideña y poner en valor el escaparatismo como herramienta de atracción de clientes.

Finalmente, se incluye una línea de subvenciones para actuaciones de dinamización y mejora del comercio local, con una dotación de 130.000 euros, dirigida a asociaciones y patronales del comercio con implantación en Palma, con el objetivo de incrementar la visibilidad del comercio local y estimular la demanda, reforzando así la competitividad del tejido comercial de la ciudad.