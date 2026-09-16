El Ayuntamiento de Palma comprará las 'escoletas' de Santa Catalina y Ciutat Antiga

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la compra de los dos inmuebles que actualmente acogen la escoleta infantil de Santa Catalina y la de Ciutat Antiga, propiedades de la Fundació Hogares Infantiles del Niño Jesús, entidad vinculada al Bisbat de Mallorca.

La portavoz del equipo de Gobierno, Mercedes Celeste, ha explicado que la 'escoleta' de Santa Catalina se adquirirá por 1,6 millones, mientras que el inmueble ubicado en la calle Jaume Lluís Garau, tendrá un coste de 1,9 millones. En total, se destinarán cerca de 3,5 millones de euros a la compra de ambas 'escoletas'.

De esta manera, los dos centros pasarán a ser de titularidad municipal, lo que permitirá "consolidar su gestión dentro de la red municipal de 'escoletas' y facilitar la planificación y ejecución de las actuaciones de mantenimiento y mejora necesarias en ambos equipamientos".

La portavoz se ha referido al convenio de colaboración entre Cort y el Patronato Municipal de Escoletes para unificar la contratación y la gestión de los servicios de mantenimiento de las escoletas municipales de la ciudad. Según ha explicado, se podrán planificar las actuaciones de manera más coordinada y prestar los servicios de mantenimiento de forma más eficiente en los diferentes centros.